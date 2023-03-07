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Владейщиков Никифор Тимофеевич

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Место рождения

Верхняя Боевка, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Боевка, Сысертский, Свердловская область
Военная служба
1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 110-й пехотный Камский полк Место рождения Пермская губ., Екатеринбургский уезд, Новоипатовская вол., д. Воробьевка Причина выбытия ранен/контужен Место выбы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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