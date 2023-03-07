Владейщиков Никифор Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 110-й пехотный Камский полк Место рождения Пермская губ., Екатеринбургский уезд, Новоипатовская вол., д. Воробьевка Причина выбытия ранен/контужен Место выбы... Показать все
Смерть
Неизвестно