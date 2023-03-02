Меркульева (Георгиева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Симанова Мария
Отец ребёнка: Меркульев Иван
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Симанова Ирина
Отец ребёнка: Меркульев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркульев Иван
Смерть
Неизвестно