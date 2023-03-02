Меркульева (Георгиева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркульева (Георгиева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Симанова Мария

Отец ребёнка: Меркульев Иван

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Симанова Ирина

Отец ребёнка: Меркульев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркульев Иван

Смерть
Неизвестно
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