Неронский Адам Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Неронский (Неронская) Ефросинья Иосифовна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Неронский (Неронская) Ефросинья Иосифовна
Слуцк, Беларусь
Рождение ребёнка
1933
Сын: Неронский Михаил Адамович
Мать ребёнка: Неронский (Неронская) Ефросинья Иосифовна
Смерть
Неизвестно