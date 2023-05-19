Дейчик (Мартынович) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейчик (Мартынович) Мария Иосифовна

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мартынович Иосиф Павлович

Мать: Мартынович Анастасия (Ивановна?)

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
19.05.1841

Муж: Дейчик Тимофей Антипович

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.07.1844

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Дейчик Тимофей Антипович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.01.1847

Сын: Дейчик Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Дейчик Тимофей Антипович

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №2
Смерть
Неизвестно
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