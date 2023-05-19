Дейчик (Мартынович) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
19.05.1841
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.07.1844
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Дейчик Тимофей Антипович
Рождение ребёнка
01.01.1847
Отец ребёнка: Дейчик Тимофей Антипович
Место жительства
1858
дом №2
Смерть
Неизвестно