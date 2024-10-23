Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хахалин Александр Иванович
Отец ребёнка: Хахалин Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хахалин Иван Романович
Бракосочетание
1891
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/1308e422-0490-439a-b561-0f302f57bbc2/249?center=1147+1257
Смерть
Неизвестно