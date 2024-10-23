Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахалин Александр Иванович

Отец ребёнка: Хахалин Иван Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахалин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Хахалин Иван Романович

Бракосочетание
1891

Муж: Хахалин Иван Романович

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/1308e422-0490-439a-b561-0f302f57bbc2/249?center=1147+1257
Смерть
Неизвестно

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