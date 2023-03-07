Афанасьева (Букреева) Федосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Букреева) Федосия Ивановна

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Место рождения

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.05.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.07.1934

Дочь: Смирнова Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Афанасьев Константин Евлампиевич

Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Константин Евлампиевич

Смерть
Неизвестно
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