Афанасьева (Букреева) Федосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.05.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1934
Дочь: Смирнова Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Афанасьев Константин Евлампиевич
Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно