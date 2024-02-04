Токмаков Давыд Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Токмаков Григорий Лукьянович Большой
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1744
Сын: Токмаков Кирилл Давыдович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1750
Сын: Токмаков Никита Давыдович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1768