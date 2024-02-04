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Токмаков Давыд Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Токмаков Григорий Лукьянович Большой

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1744

Сын: Токмаков Кирилл Давыдович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1750

Сын: Токмаков Фатий Давыдович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1750

Сын: Токмаков Никита Давыдович

Мать ребёнка: ?

Смерть
1768

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