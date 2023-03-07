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Мухачев Епифан Григорьев

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Место рождения

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Мухачев Григорий (Антонов)

Мать: Параскева (Федорова)

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Оксен Естифеев

Мать ребёнка: Мухачева Параскева Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Параскева Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Параскева Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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