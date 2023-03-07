Мухачев Епифан Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Мухачев Григорий (Антонов)
Мать: Параскева (Федорова)
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Оксен Естифеев
Мать ребёнка: Мухачева Параскева Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797