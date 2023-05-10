Киевская губ., Бердичевский у., с.Баринка Сын священника, потомственного почетного гражданина. Полтора года учился в юнкерском училище. Работал начальником ст.Одонки ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ[по 1921г.] [по декабрь 1934г.] [с 17 декабря 1934г.] Места проживания

Место рождения Киевская губ., Бердичевский у., с.Баринка Сын священника, потомственного почетного гражданина. Полтора года учился в юнкерском училище. Работал начальником ст.Одонки ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ[по 1921г.] [по декабрь 1934г.] [с 17 декабря 1934г.] Места проживания

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