Левицкий Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевицкий Николай Андреевич

Левицкий Николай Андреевич

Место рождения

Киевская губ., Бердичевский у., с.Баринка Сын священника, потомственного почетного гражданина. Полтора года учился в юнкерском училище. Работал начальником ст.Одонки ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ[по 1921г.] [по декабрь 1934г.] [с 17 декабря 1934г.] Места проживания

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Киевская губ., Бердичевский у., с.Баринка Сын священника, потомственного почетного гражданина. Полтора года учился в юнкерском училище. Работал начальником ст.Одонки ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ[по 1921г.] [по декабрь 1934г.] [с 17 декабря 1934г.] Места проживания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Левицкая Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close