Левицкий Николай Андреевич
Место рожденияКиевская губ., Бердичевский у., с.Баринка Сын священника, потомственного почетного гражданина. Полтора года учился в юнкерском училище. Работал начальником ст.Одонки ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ[по 1921г.] [по декабрь 1934г.] [с 17 декабря 1934г.] Места проживания
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Киевская губ., Бердичевский у., с.Баринка Сын священника, потомственного почетного гражданина. Полтора года учился в юнкерском училище. Работал начальником ст.Одонки ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ[по 1921г.] [по декабрь 1934г.] [с 17 декабря 1934г.] Места проживания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Левицкая Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно