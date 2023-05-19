Халиков Маннан Халикович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Вагапова Миннемукмина Маннан кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1910
Сын: Халиков Муххарам Маннан улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халикова Галима Маннан кызы
Мать ребёнка: не указана
Детей нет
Смерть
Неизвестно