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Халиков Маннан Халикович

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Вагапова Миннемукмина Маннан кызы

Мать ребёнка: не указана

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1910

Сын: Халиков Муххарам Маннан улы

Мать ребёнка: не указана

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халикова Галима Маннан кызы

Мать ребёнка: не указана

Детей нет
Смерть
Неизвестно
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