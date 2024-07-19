Воробьев Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Воробьева (Лесин) Анна Куприяновна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гонец (Воробьева) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Воробьева (Лесин) Анна Куприяновна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Лесин) Анна Куприяновна

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