Воробьев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Воробьева (Лесин) Анна Куприяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гонец (Воробьева) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Воробьева (Лесин) Анна Куприяновна
Бракосочетание
Неизвестно