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Постников Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Постников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Постников Павел Васильевич

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Лазаревна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Постников Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Евдокия Лазаревна

Смерть
Неизвестно
Починок, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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