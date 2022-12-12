Постников Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Постников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Постников Павел Васильевич
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Лазаревна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Постников Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Починок, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область