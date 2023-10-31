Фишъ ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ева Михелева
Отец ребёнка: Фишъ Михель Рувимовъ
Рождение ребёнка
1902
Сын: Фишъ Яков Михайлович
Отец ребёнка: Фишъ Михель Рувимовъ
Рождение ребёнка
1906
Сын: Фишъ Лев
Отец ребёнка: Фишъ Михель Рувимовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фишъ Михель Рувимовъ
Смерть
Неизвестно