Фишъ ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишъ ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ева Михелева

Отец ребёнка: Фишъ Михель Рувимовъ

Рождение ребёнка
1902

Сын: Фишъ Яков Михайлович

Отец ребёнка: Фишъ Михель Рувимовъ

Рождение ребёнка
1906

Сын: Фишъ Лев

Отец ребёнка: Фишъ Михель Рувимовъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фишъ Михель Рувимовъ

Смерть
Неизвестно
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