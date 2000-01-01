Саморокова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморокова Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Самороков Антип

Рождение ребёнка
1752

Сын: Самороков Иван

Отец ребёнка: Самороков Антип

Рождение ребёнка
1755

Сын: Самороков Пётр

Отец ребёнка: Самороков Антип

Рождение ребёнка
1770

Сын: Самороков Михайло

Отец ребёнка: Самороков Антип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самороков Антип

Смерть
Неизвестно
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