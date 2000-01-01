Саморокова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Самороков Антип
Рождение ребёнка
1752
Сын: Самороков Иван
Отец ребёнка: Самороков Антип
Рождение ребёнка
1755
Сын: Самороков Пётр
Отец ребёнка: Самороков Антип
Рождение ребёнка
1770
Сын: Самороков Михайло
Отец ребёнка: Самороков Антип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самороков Антип
Смерть
Неизвестно