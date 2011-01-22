Малашенко Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1936
Дата смерти22.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936
Рождение ребёнка
12.06.1961
Рождение ребёнка
07.11.1966
Рождение ребёнка
06.11.1969
Рождение ребёнка
06.01.1972
Рождение ребёнка
17.09.1974
Шекляево, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.08.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малашенко Анфия Ивановна
Смерть
22.01.2011