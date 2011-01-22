Малашенко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенко Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1936

Дата смерти

22.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936

Отец: Малашенко Николай Федорович

Мать: Малашенко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малашенко Анфия Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малашенко Анфия Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малашенко Анфия Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малашенко Анфия Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малашенко Анфия Ивановна

Шекляево, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малашенко Анфия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малашенко Анфия Ивановна

Смерть
22.01.2011
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