Елисеева Наталия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Наталия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кострикина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кострикина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1847

Дочь: Елисеева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1849 ст.

Сын: Елисеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елисеева Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1854

Сын: Елисеев Степан Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1857

Дочь: Елисеева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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