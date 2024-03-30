Елисеева Наталия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кострикина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кострикина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
16.02.1847
Дочь: Елисеева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
08.02.1849 ст.
Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елисеева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
30.07.1854
Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
29.06.1857
Дочь: Елисеева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно