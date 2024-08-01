Шмакова (Никулина) Параскева
Место рожденияд. Гожнинская
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Никулин Антон
Мать: Никулина Анна
Бракосочетание
05.02.1805
Муж: Шмаков Семён
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.12.1805
Дочь: (Шмакова) Анна
Отец ребёнка: Шмаков Семён
Рождение ребёнка
09.07.1824
Дочь: Алыпова (Шмакова) Ефимия
Отец ребёнка: Шмаков Семён
Смерть
Неизвестно