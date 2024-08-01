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Шмакова (Никулина) Параскева

Место рождения

д. Гожнинская

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1749 и 1752 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Никулин Антон

Мать: Никулина Анна

Бракосочетание
05.02.1805

Муж: Шмаков Семён

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.12.1805

Дочь: (Шмакова) Анна

Отец ребёнка: Шмаков Семён

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1824

Дочь: Алыпова (Шмакова) Ефимия

Отец ребёнка: Шмаков Семён

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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