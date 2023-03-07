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Воронова Агриппина Григорьевна

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Простонародное - Аграфена.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Воронин Андрей Прохорович

Отец ребёнка: Воронин Прохор Антонович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Воронина Пелагея Прохоровна

Отец ребёнка: Воронин Прохор Антонович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Воронин Петр Прохорович

Отец ребёнка: Воронин Прохор Антонович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Воронин Александр Прохорович

Отец ребёнка: Воронин Прохор Антонович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Воронова Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Внебрачная.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Прохор Антонович

Смерть
Неизвестно
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