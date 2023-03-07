Воронова Агриппина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Простонародное - Аграфена.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Воронин Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Воронин Прохор Антонович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Воронина Пелагея Прохоровна
Отец ребёнка: Воронин Прохор Антонович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Воронин Прохор Антонович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Воронин Александр Прохорович
Отец ребёнка: Воронин Прохор Антонович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Воронова Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Внебрачная.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно