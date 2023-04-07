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Сысуев Владимир Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1935

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1935

Отец: Сысуев Матвей Иванович

Мать: Сысеува Елена Петровна

Рождение ребёнка
10.02.?

Сын: Сысуев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Сысуева Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Н Елена Владимировна

Мать ребёнка: Сысуева Антонина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысуева Антонина Сергеевна

Смерть
2013
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