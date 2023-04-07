Сысуев Владимир Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1935
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1935
Отец: Сысуев Матвей Иванович
Мать: Сысеува Елена Петровна
Рождение ребёнка
10.02.?
Сын: Сысуев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Сысуева Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Н Елена Владимировна
Мать ребёнка: Сысуева Антонина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013