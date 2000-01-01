Пирогов-Морозов Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов-Морозов Василий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Пирогов-Морозов Гавриил Ниитинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анахина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
г. Курск, село Липовское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Егор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Леон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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