Пирогов-Морозов Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Пирогов-Морозов Гавриил Ниитинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анахина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
г. Курск, село Липовское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно