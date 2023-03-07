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Трегубова Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Трегубов Семен Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Трегубов Козьма Семенов

Отец ребёнка: Трегубов Семен Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Трегубов Осип Семенов

Отец ребёнка: Трегубов Семен Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Трегубов Саватей Семенов

Отец ребёнка: Трегубов Семен Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Семен Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1715
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