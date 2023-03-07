Трегубова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Трегубов Семен Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Отец ребёнка: Трегубов Семен Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Отец ребёнка: Трегубов Семен Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Трегубов Семен Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1715