Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: племянник Крутских Степан Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Родион Григорьевич
Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Крутских Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Крутских Симон Григорьевич
Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна
Смерть
Неизвестно