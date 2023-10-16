Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: племянник Крутских Степан Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Родион Григорьевич

Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Крутских Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Крутских Симон Григорьевич

Мать ребёнка: Крутских Агафья Артемовна

Смерть
Неизвестно

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