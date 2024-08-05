Реутов Константин 1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Реутов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Реутова) Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Реутова (Гавриленко) Евфросинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реутова (Гавриленко) Евфросинья Федоровна

Рождение ребёнка
21.03.1965

Дочь: Уафина Елена Константиновна

Мать ребёнка: Реутова (Гавриленко) Евфросинья Федоровна

Смерть
2000

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