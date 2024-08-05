Реутов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Реутова) Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Реутова (Гавриленко) Евфросинья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1965
Дочь: Уафина Елена Константиновна
Мать ребёнка: Реутова (Гавриленко) Евфросинья Федоровна
Смерть
2000