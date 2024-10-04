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Соловьев Иван Иванович

Место рождения

Михайловское

Дата рождения

18.05.1836 ст.

Дата смерти

25.06.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1836 ст.

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Марина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Наталия Никоноровна

Рождение ребёнка
25.05.1872 ст.

Сын: Соловьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Никоноровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.07.1874 ст.

Дочь: Евдокимова (Соловьева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Никоноровна

Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1877 ст.

Сын: Соловьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Наталия Никоноровна

Наумово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.06.1891 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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