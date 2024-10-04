Соловьев Иван Иванович
Место рожденияМихайловское
Дата рождения18.05.1836 ст.
Дата смерти25.06.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1836 ст.
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Марина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1872 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Никоноровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.07.1874 ст.
Дочь: Евдокимова (Соловьева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Никоноровна
Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1877 ст.
Сын: Соловьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Наталия Никоноровна
Наумово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.06.1891 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область