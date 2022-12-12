Морокова Улита Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морокова Улита Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1893

Дата смерти

11.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1927

Сын: Выборов Иона Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Усть-Вымь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цинка Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.05.1977
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