Морокова Улита Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1893
Дата смерти11.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1927
Отец ребёнка: не указан
Усть-Вымь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цинка Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.05.1977