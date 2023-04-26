Мавра Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Евсеева
Отец ребёнка: Евсевий Феодосиев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Вера Евсеева
Отец ребёнка: Евсевий Феодосиев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Харитон Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Феодосиев
Работа или профессия
Неизвестно