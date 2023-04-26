Мавра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Евсеева

Отец ребёнка: Евсевий Феодосиев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Вера Евсеева

Отец ребёнка: Евсевий Феодосиев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Харитон Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Феодосиев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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