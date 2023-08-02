Занегин Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1939
Раненбургский РВК Рязанская обл., Раненбургский р-н лейтенант
Военная служба
С 1942 по 1943
В составе полка НКВД
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Кавказа»
Работа или профессия
28.11.1944
Помощник начальника штаба
Военная награда
23.03.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
20.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Военная награда
01.06.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно