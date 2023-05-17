Кыргыс Айзат Агымовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКыргыс Айзат Агымовна

Кыргыс Айзат Агымовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2014

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2014

Отец: Хартан Агым Романович

Мать: Хартан Долгар Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close