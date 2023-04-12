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Соколова Татьяна Мокеевна

Место рождения

Тверская губ

Дата рождения

1836

Дата смерти

01.04.1911

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Мокей

Мать: Мария Дмитриевна

Тверская губ
Бракосочетание
31.10.1854

Муж: Соколов Антон Филиппович

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1857

Сын: Соколов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Филиппович

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Соколов Никанор Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Филиппович

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Соколов Антон Филиппович

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Кузьма Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Филиппович

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.04.1911
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