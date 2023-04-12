Соколова Татьяна Мокеевна
Место рожденияТверская губ
Дата рождения1836
Дата смерти01.04.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Мокей
Мать: Мария Дмитриевна
Тверская губ
Бракосочетание
31.10.1854
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1857
Сын: Соколов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Соколов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Соколов Никанор Антонович
Отец ребёнка: Соколов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Соколов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Антон Филиппович
Смерть
01.04.1911