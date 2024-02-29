Мамонтов Ярослав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.2016
Сын: Мамонтов Серафим Ярославович
Мать ребёнка: Мамонтова Екатерина Викторовна
Бракосочетание
08.05.2016
Рождение ребёнка
01.10.2019
Дочь: Мамонтова Агния Ярославна
Мать ребёнка: Мамонтова Екатерина Викторовна