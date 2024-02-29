Мамонтов Ярослав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Ярослав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.2016

Сын: Мамонтов Серафим Ярославович

Мать ребёнка: Мамонтова Екатерина Викторовна

Бракосочетание
08.05.2016

Жена: Мамонтова Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
01.10.2019

Дочь: Мамонтова Агния Ярославна

Мать ребёнка: Мамонтова Екатерина Викторовна

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