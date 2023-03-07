Осетров Иван Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Осетров Елисей Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Осетров Федор Иванов
Мать ребёнка: Осетрова Агриппина Савельева
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Осетров Петр Иванов
Мать ребёнка: Осетрова Агриппина Савельева
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Осетров Естифей (Осип) Иванов
Мать ребёнка: Осетрова Агриппина Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1728