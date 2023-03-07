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Осетров Иван Елисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Осетров Елисей Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Осетров Федор Иванов

Мать ребёнка: Осетрова Агриппина Савельева

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Осетров Петр Иванов

Мать ребёнка: Осетрова Агриппина Савельева

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Осетров Естифей (Осип) Иванов

Мать ребёнка: Осетрова Агриппина Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Агриппина Савельева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1728
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