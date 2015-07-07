Гусева (Бочкарёва) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Бочкарёва) Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1933

Дата смерти

07.07.2015

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1933

Отец: Бочкарёв Константин Фëдорович

Мать: Бочкарёва Анфиса Александровна

Рождение ребёнка
14.10.1957

Сын: Гусев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
20.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
16.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
27.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Григорий Фёдорович

Смерть
07.07.2015
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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