Гусева (Бочкарёва) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1933
Дата смерти07.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1933
Рождение ребёнка
14.10.1957
Сын: Гусев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Гусев Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
20.05.1959
Рождение ребёнка
16.09.1961
Рождение ребёнка
27.04.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2015
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область