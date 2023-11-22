Антипова (Антипова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Антипова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1957

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1957

Отец: Антипов Иван

Мать: Антипова Татьяна

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