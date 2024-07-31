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Найденков Павел

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Найденков Максим

Мать: Найденкова Марфа Денисовна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найденкова Федосья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Минина

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Найденкова) Дарья

Мать ребёнка: Ксения Минина

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Найденков Сергей

Мать ребёнка: Ксения Минина

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Найденков Захар

Мать ребёнка: Ксения Минина

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Найденкова) Евдокея

Мать ребёнка: Найденкова Федосья Алексеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Найденкова) Матрена

Мать ребёнка: Найденкова Федосья Алексеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Найденкова) Анна

Мать ребёнка: Найденкова Федосья Алексеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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