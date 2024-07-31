Найденков Павел
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Найденков Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Минина
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Найденкова) Дарья
Мать ребёнка: Ксения Минина
Рождение ребёнка
1823
Сын: Найденков Сергей
Мать ребёнка: Ксения Минина
Рождение ребёнка
1826
Сын: Найденков Захар
Мать ребёнка: Ксения Минина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Найденкова) Евдокея
Мать ребёнка: Найденкова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Найденкова) Матрена
Мать ребёнка: Найденкова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Найденкова) Анна
Мать ребёнка: Найденкова Федосья Алексеевна
Смерть
Неизвестно