Панина (Забалуева) Антонина Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти29.06.1979
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Забалуев Родион
Мать: Забулуева Наталья
Рождение ребёнка
03.12.1930
Сын: Панин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Панин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
10.11.1935
Черновский, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1938
Рождение ребёнка
21.12.1940
Рождение ребёнка
01.02.1950
Сын: Панин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Панин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая совхоза
Смерть
29.06.1979