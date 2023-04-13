Панина (Забалуева) Антонина Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Забалуева) Антонина Радионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

29.06.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1930 г.р.
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1950 г.р.
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Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Забалуев Родион

Мать: Забулуева Наталья

Рождение ребёнка
03.12.1930

Сын: Панин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Панин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
10.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Григорий Андреевич

Черновский, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
21.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1950

Сын: Панин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Панин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Григорий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая совхоза
Смерть
29.06.1979
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