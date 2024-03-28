Кулешенко (Брухтий) Прасковья (Параскева) Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешенко (Брухтий) Прасковья (Параскева) Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1807

Муж: Кулешенко Степан Демидович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S7-2?i=19&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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