Солодовников (Чапурин) Анфиса Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Чапурин) Анфиса Исаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

25.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Чапурин Исай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1902

Дочь: Василиса Ефимовна

Отец ребёнка: Солодовников Ефим Васильевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
24.09.1904

Сын: Солодовников Никандр Ефимович

Отец ребёнка: Солодовников Ефим Васильевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Чумаков Любовь Ефимовна

Отец ребёнка: Солодовников Ефим Васильевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Ефим Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
25.09.1913
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
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