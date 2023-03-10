Солодовников (Чапурин) Анфиса Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти25.09.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Чапурин Исай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1902
Дочь: Василиса Ефимовна
Отец ребёнка: Солодовников Ефим Васильевич
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
24.09.1904
Сын: Солодовников Никандр Ефимович
Отец ребёнка: Солодовников Ефим Васильевич
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Чумаков Любовь Ефимовна
Отец ребёнка: Солодовников Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
25.09.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913