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Асташкин Алексей Иванович

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Место рождения

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1878 ст.

Жена: Асташкина Мария Симеоновна

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1880

Сын: Асташкин Прокопий Алексеевич

Мать ребёнка: Асташкина Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Асташкин Порфирий Алексеевич

Мать ребёнка: Асташкина Мария Симеоновна

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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