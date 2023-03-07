Асташкин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1880
Сын: Асташкин Прокопий Алексеевич
Мать ребёнка: Асташкина Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Сын: Асташкин Порфирий Алексеевич
Мать ребёнка: Асташкина Мария Симеоновна
Смерть
Неизвестно