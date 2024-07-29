Михерева Елисавета Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879 ст.
Отец: Михерев Филипп Иванович
Мать: не указана
Восприемник
11.06.1895 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны (как известно она по девичьей фамилии она тоже Дергунова, если предположить, что ниже с таким же отчест... Показать все
Смерть
Неизвестно