Михерева Елисавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михерева Елисавета Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1879 ст.

Отец: Михерев Филипп Иванович

Мать: не указана

Восприемник
11.06.1895 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Сафрона Аристарховича Дергунова и законной жены его Евдокии Филипповны (как известно она по девичьей фамилии она тоже Дергунова, если предположить, что ниже с таким же отчест... Показать все
Смерть
Неизвестно

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