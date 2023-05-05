Кошурова (Полякова) Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошурова (Полякова) Галина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1961

Отец: Поляков Евгений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1985

Сын: Кошуров Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Кошуров Владимир Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошуров Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошуров Денис Владимирович

Отец ребёнка: Кошуров Владимир Леонидович

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