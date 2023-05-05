Кошурова (Полякова) Галина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1961
Отец: Поляков Евгений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1985
Сын: Кошуров Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Кошуров Владимир Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошуров Денис Владимирович
Отец ребёнка: Кошуров Владимир Леонидович