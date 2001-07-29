Седых Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.?
Дата смерти29.07.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.?
Отец: Седых Григорий
Мать: Турко Руфина
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Лукиянова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Седых Любовь Григорьевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седых ? Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седых Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загадерчук Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Седых Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седых Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Седых Любовь Григорьевна
Смерть
29.07.2001