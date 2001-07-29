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Седых Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.?

Дата смерти

29.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.?

Отец: Седых Григорий

Мать: Турко Руфина

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Лукиянова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Седых Любовь Григорьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седых ? Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седых Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загадерчук Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Седых Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седых Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Седых Любовь Григорьевна

Смерть
29.07.2001
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