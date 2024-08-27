Каргина Настасья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каргин Ефим Федоров
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Каргина Крестинья Ефимова
Отец ребёнка: Каргин Ефим Федоров
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Каргин Ефим Федоров
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Каргин Петр Ефимов
Отец ребёнка: Каргин Ефим Федоров
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Каргина Лукерья Ефимова
Отец ребёнка: Каргин Ефим Федоров