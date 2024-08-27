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Каргина Настасья Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Ефим Федоров

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Каргина Крестинья Ефимова

Отец ребёнка: Каргин Ефим Федоров

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Каргин Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Каргин Ефим Федоров

Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Каргин Петр Ефимов

Отец ребёнка: Каргин Ефим Федоров

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Каргина Лукерья Ефимова

Отец ребёнка: Каргин Ефим Федоров

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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