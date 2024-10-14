Вилкова (Захарова) Зинаида Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вилкова (Захарова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Андрей

Мать: Чернышова (Гусева) Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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