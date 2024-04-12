Ефремов Егор Семёнович
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Ефремов Семён Ефремович
Мать: Ефремова Матрона
Бракосочетание
До 1835 ст.
Рождение ребёнка
1836 ст.
Мать ребёнка: Ефремова Екатерина Архиповна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Ефремова Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Ефремова Екатерина Архиповна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Ефремова Екатерина Архиповна
Смерть
После 1858 ст.