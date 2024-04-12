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Ефремов Егор Семёнович

Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Ефремов Семён Ефремович

Мать: Ефремова Матрона

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
До 1835 ст.

Жена: Ефремова Екатерина Архиповна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Ефремов Пётр Егорович

Мать ребёнка: Ефремова Екатерина Архиповна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Ефремова Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Ефремова Екатерина Архиповна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Ефремов Иван Егорович

Мать ребёнка: Ефремова Екатерина Архиповна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1858 ст.
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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