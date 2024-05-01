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Ударцов Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1843

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1843

Отец: Ударцев (Баргачев) Семен Игнатьевич

Мать: Ударцова (Спирина) Феврония Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцова Ирина Юдишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцова Евдокия Харитоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.10.1880

Сын: Ударцов Косма Иоаннович

Мать ребёнка: Ударцова Евдокия Харитоновна

Смерть
После 1897

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