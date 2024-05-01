Ударцов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1843
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1843
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ударцова Ирина Юдишна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.10.1880
Мать ребёнка: Ударцова Евдокия Харитоновна
Смерть
После 1897