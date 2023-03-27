Лукичёва (Шубникова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичёва (Шубникова) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Лацкое, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.11.1907

Дата смерти

23.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1907

Отец: Шубников Дмитрий Михайлович

Мать: Шубникова Анна Владимировна

Лацкое, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Эвакуация
С ?.09.1941 по ?.05.1944
Большое Дьяконово, Некоузский район, Ярославская область, РСФСР, СССР
в эвакуации жили рядом с имением Н. А. Морозова в Борках, где работала Анна Владимировна Шубникова (Кузнецова), давно знакомая с Морозовым
Место жительства
После ?.05.1944
ул. Салтыкова-Щедрина 7, кв. 19
Образование
Неизвестно
Лениград, РСФСР, СССР (Санкт-Петербург)
курсы стенографии
Смерть
23.07.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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