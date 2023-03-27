Лукичёва (Шубникова) Александра Дмитриевна
Место рожденияЛацкое, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения13.11.1907
Дата смерти23.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1907
Лацкое, Мологский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Эвакуация
С ?.09.1941 по ?.05.1944
Большое Дьяконово, Некоузский район, Ярославская область, РСФСР, СССР
в эвакуации жили рядом с имением Н. А. Морозова в Борках, где работала Анна Владимировна Шубникова (Кузнецова), давно знакомая с Морозовым
Место жительства
После ?.05.1944
ул. Салтыкова-Щедрина 7, кв. 19
Образование
Неизвестно
Лениград, РСФСР, СССР (Санкт-Петербург)
курсы стенографии
Смерть
23.07.1981
Похороны
Неизвестно