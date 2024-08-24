Прокудина (Ширяева) Евфимия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудина (Ширяева) Евфимия Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширяев Роман Евгениев или Евлантьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокудин Василий Трофимов

Рождение ребёнка
28.08.1917 ст.

Сын: Прокудин Иван Васильев

Отец ребёнка: Прокудин Василий Трофимов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Василий Трофимов Прокудин и законная его жена Евфимия Романова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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