Прокудина (Ширяева) Евфимия Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ширяев Роман Евгениев или Евлантьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1917 ст.
Отец ребёнка: Прокудин Василий Трофимов
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Василий Трофимов Прокудин и законная его жена Евфимия Романова,оба православные
Смерть
Неизвестно