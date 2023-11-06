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Николаева Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1914

Дочь: Цветкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Николаев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
13.07.1928

Сын: Николаев Борис Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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