Николаева Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1914
Дочь: Цветкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
15.10.1918
Сын: Николаев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
13.07.1928
Сын: Николаев Борис Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно