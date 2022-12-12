Кочетова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1918
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручители по жениху: Андрей Николаевич Савкин (Муж сестры Николая Ананьевича- Параскевы), Василий Никитич Лавренов (родной брат Анания Никитича Лавренова -отца жениха) по невесте: из деревни Шипов Ио... Показать все
Смерть
Неизвестно