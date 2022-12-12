Кочетова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетова Евдокия Ивановна

Кочетова Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1918

Муж: Лавренов Николай Ананьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручители по жениху: Андрей Николаевич Савкин (Муж сестры Николая Ананьевича- Параскевы), Василий Никитич Лавренов (родной брат Анания Никитича Лавренова -отца жениха) по невесте: из деревни Шипов Ио... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close