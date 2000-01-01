Табаев Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Табаев Илья Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табаева Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Табаев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зина