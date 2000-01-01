Табаев Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табаев Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Табаев Илья Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табаева Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Табаев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зина

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